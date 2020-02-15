15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi! 24 saat su verilmeyecek! Hangi ilçelerde sular kesilecek?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
İSTANBULLULAR DİKKAT! 24 SAAT SU VERİLMEYECEK...

Son dakika haberine göre; 'da isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle tarihleri arasında 24 saat süreyle Kağıthane, ve Sarıyer'deki onlarca mahalleye su verilemeyecek. 'den yapılan açıklamada, "18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar uygulanacak." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kağıthane, Sarıyer ve 'ta 'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek.

Su ve Kanalizasyon İdaresinden () yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar uygulanacak.

Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

"Kağıthane'de Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, , Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden mahallelerinin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy (Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya mahallelerinin tamamı. Beşiktaş'ta ise Konaklar ve Levent mahalleleri."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN