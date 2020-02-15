Son dakika: İstanbul'da su kesintisi! 24 saat su verilmeyecek! Hangi ilçelerde sular kesilecek?
Son dakika haberine göre; İstanbul'da isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle 18-19 Şubat tarihleri arasında 24 saat süreyle Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer'deki onlarca mahalleye su verilemeyecek. İSKİ'den yapılan açıklamada, "18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak." denildi.
SON DAKİKA HABERİ: Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.
Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:
"Kağıthane'de Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden mahallelerinin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy (Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya mahallelerinin tamamı. Beşiktaş'ta ise Konaklar ve Levent mahalleleri."
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