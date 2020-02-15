15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Esenyurt'ta sanayi sitesinde 2 katlı bloğun çatında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2020
SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN!

İstanbul sitesinde 2 katlı olan bloğun çatısında çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

saat 12.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'de bulunan sitesinde çıktı. Çok sayıda oto tamircinin bulunduğu ve bloklardan oluşan sanayi sitesinde 2 katlı bir bloğun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yoğun dumanı gören sanayi sitesi çalışanları büyük korku yaşarken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

YANGINDA ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü ve 'tan çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Olayı anlatan sanayi çalışanı Ufuk Sönmez, "Çalışıyordum o sıra duman çıktı birden. Dumanlar bizim oralara da yansımıştı. Ondan sonra itfaiyeyi aradım. dumanlar daha da çoğaldı. Yaralanan olmadı" diye konuştu.

YOĞUN DUMAN

Bir başka çalışan da, "Yemek yiyorduk yemekhanede. Bir anda herkes dışarı çıkınca bizde çıktık. Yoğun bir duman vardı" dedi. Çıkan yoğun duman çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN