Kuzenini katleden hurdacı cinayeti böyle anlattı: 'Sesler öldür dedi, ben de öldürdüm'
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, kuzeni Vedat Tuna’yı bıçaklayarak öldüren Vahdet Kanar'ın yargılanmasına başlandı. Kuzeninin kendisine emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Kanar, içindeki sesin kuzenini öldürmesini söylediğini anlatarak, "Sesler öldür dedi. Ben de öldürdüm" dedi.
17 Mayıs 2019 günü ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana gelen olayda hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak öldürdü. Ardından Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim olan Kanar, ifadesinde anlattıklarıyla şok etti. Bir süredir psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Vahdet Kanar, "İçimde bir ses öldürmemi söyledi öldürdüm dedi."
"İÇİMDEKİ SES ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİ"
Savcılıkta verdiği ifadesinde birlikte hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Kanar, "İçimden bir ses, kuzenimi öldürmemi istedi. Belli bir süreye kadar bu hissimi kontrol ettim. Vedat üst katımda oturuyor. Olay günü bahsettiğim olayın etkisi arttı. Hava almak için dışarı çıktım. Vedat Tuna'nın üzerimde bıraktığı etki nedeniyle bir türlü kendime gelemedim. Sinirle eve gittim. Evden ekmek bıçağını aldım. Şahsı öldürmek, yaralamak, şahıstan kurtulmak amacıyla çalıştığı iş yerine gittim. Sırtı dönük vaziyette hurda temizliyordu. Bıçakla sırtına vurdum. Birden fazla kez bıçakla vurdum" dedi. Tutuklanan Kanar hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Vahdet Kanar, savcılıktaki ifadesini tekrarlayarak, "Sesler öldür dedi. Ben de öldürdüm" dedi. Mahkeme, Vahdet Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ayıyı öldürüp poz verdiler sonrası korkunç...
- Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
- Esenboğa'da sahte kadın yolcu operasyonu
- Cinsel istismar davası! Ölüme gazladı
- Dev timsah bilim kadınını yedi!
- Tam 3,5 milyon! Kimse sakip çıkmadı
- Kriz geçirip ortalığı birbirine kattı! Önce kaynar su döktü sonra...
- Bilim insanları açıklayamıyor! Dehşete düşüren fotoğraf...
- Polise gönderdi, kendi başını yaktı!
- Milli kayakçı Sıla Kara Slovenya'da kahraman ilan edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?