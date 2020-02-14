14 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: Meteorolojiden Akdeniz için flaş fırtına uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
METEOROLOJİDEN FLAŞ FIRTINA UYARISI

Müdürlüğünden gelen son dakika uyarısına göre Akdeniz’de yarından itibaren 16 Şubat Pazar günü öğle saatlerine kadar etkili olacak fırtına beklendiği uyarısı yaptı.

Müdürlüğünden yapılan denizlere ait son dakika meteorolojik uyarıya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın (cumartesi) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Saatteki hızı yer yer 75 kilometreye ulaşacak fırtınanın 16 Şubat Pazar günü ilk saatlerde Batı Akdeniz'de, öğle saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz'de etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirterek, ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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