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Son dakika: Ege'de korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
EGE'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... Ege'de Datça açıklarında 19.02'de 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Marmaris'in ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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