Ankara'da sahte banka görevlisi baskını! 25 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
Ankara’da telefonda kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtarak başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirip internette SGK primi, MTV ödemeleri ve kurumlara ait borçları ödediği tespit edilen 25 kişi yakalandı.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, telefonda kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, internet ortamında SGK primi, MTV ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yapan 25 kişi tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Ekipler, adresleri belirlediği dolandırıcılık çetesine yönelik Mersin, Antalya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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