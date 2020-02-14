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Ankara'da sahte banka görevlisi baskını! 25 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
SAHTE BANKA GÖREVLİSİ BASKINI!

’da telefonda kendilerini ' görevlisi' olarak tanıtarak  başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirip internette  primi, ödemeleri ve kurumlara ait borçları ödediği tespit edilen 25 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, telefonda kendilerini ' görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, ortamında primi, ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yapan 25 kişi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, adresleri belirlediği dolandırıcılık çetesine yönelik Mersin, , , , ve 'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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