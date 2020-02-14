Samsun'da DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı yakalandı
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Emniyetin terörle mücadele birimleri operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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