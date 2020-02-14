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Denizli'de eski sevgili dehşeti! 5 yerinden bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
DENİZLİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ! 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi Pamukkale ilçesi 'nde gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2264 sokakta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı.

Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

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