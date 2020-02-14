Denizli'de eski sevgili dehşeti! 5 yerinden bıçakladı
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi Zeki Özen tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2264 sokakta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı.
Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.
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