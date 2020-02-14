Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi
Ordu'da işçileri taşıyan bir midibüs Ünye ilçesinde devrildi. 12 kişinin yaralandığı kazada sağlık görevlilerin anında olay yerine intikal etti. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Kenan Taşdemir (40) yönetimindeki 52 AAP 388 servis midibüsü, Yunus Emre Mahallesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile araçtaki Seyhan Soydemir, Cihan Ladikli, Fatih Zor, Olgun Aynacı, Fatma Erken, Fatma Öztürk, Elif Türk, Elanur Okumuş, Elif Aksu, Adem Aksu ve Cevat Okuyan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Midibüsün, Fatsa ilçesinde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıdığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı yakalandı
- Evlat katili babanın cezası belli oldu!
- İngiliz anahtarından öyle bir şey yaptı ki... Sonuca çok şaşıracaksınız!
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kızgın boğa denize atladı! Gözlerine inanamadılar...
- Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı
- Adana'da yüzlerce ton pamuk yandı!
- İstanbul'da yürekleri ağza getiren an!
- Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı...
- Denizli'de eski sevgili dehşeti! 5 yerinden bıçakladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?