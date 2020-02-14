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Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
ORDU'DA İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ

'da işçileri taşıyan bir midibüs Ünye ilçesinde devrildi. 12 kişinin yaralandığı kazada sağlık görevlilerin anında olay yerine intikal etti. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

'nun Ünye ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kenan Taşdemir (40) yönetimindeki 52 AAP 388 servis midibüsü, Yunus Emre Mahallesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçtaki Seyhan Soydemir, Cihan Ladikli, Fatih Zor, Olgun Aynacı, Fatma Erken, Fatma Öztürk, Elif Türk, Elanur Okumuş, Elif Aksu, Adem Aksu ve Cevat Okuyan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Midibüsün, Fatsa ilçesinde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıdığı belirtildi.

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