Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde ilçesinde işlenen kesik baş cinayeti aydınlatıldı. Metruk bir arazide bulunan kesik baş ve kadın gövdesinin Melahat Ayhan'a ait olduğu belirlendi. Ayhan'ın katil zanlısı olduğu tespit edilen Mehmet Köse'nin ise olaydan bir gün sonra polise yakalanmamak için intihar ettiği ortaya çıktı.
Çankaya ilçesinde bulunan kesik baş ve kadın bedeninin cinayete kurban giden Melahat Ayhan'a ait olduğu belirlendi. Metruk binada bulunan Ayhan'ın katil zanlısı olduğu tespit edilen Mehmet Köse'nin ise kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 9 Şubat'ta Çankaya'nın İmrahor deresi mevkisinde halı yıkama dükkanı olan bir vatandaş, arazide bulunan köpeklerin kavga ettiğini görüp o yöne doğru ilerledi. Olay yerine giden vatandaş köpeklerin yanında derisi yüzülmüş halde bir insan başı olduğunu gördü.
Kesik başın bulunduğu bölgeye giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde, cinayete kurban giden kişinin vücut kısmını, olay yerine 600 metre uzaklıkta buldu.
OĞLU TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinde buldukları bıçak ve cesedin porselen dişlerinden yaptıkları çalışma ile kayıp olduğu ihbarı ile ailesince aranan Melahat Ayhan'ın (58) kimliğine ulaştı.
MELAHAT AYHAN İLE YILLARCA EVLENMEK İSTEDİ
Oğlu tarafından teşhis edilen ve sağ kolu olmayan cesedin Ayhan'a ait olduğunu belirleyen ekipler, Ayhan ile akraba olan ve yıllar önce evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen Mehmet Köse'nin (58) izine ulaştı.
MAMAK'TA GECEKONDUDA SAKLANDIĞI BELİRLENDİ
Mamak'ta bir gecekonduda saklandığı belirlenen Köse'yi gözaltına almak için 10 Şubat'ta adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının cansız bedeni ile karşılaştı. Köse'nin, saklandığı metruk evde kendini astığı belirlendi.
EVDE KENDİSİNİ ASTI
Köse ile Ayhan'ın başka kişilerle evlendikleri halde görüşmeyi sürdürdükleri, ikili arasında çıkan tartışmanın sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse'nin Ayhan'ı öldürerek, intihar ettiği öğrenildi.
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