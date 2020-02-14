Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan görüntüler paylaştı
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Jandarma Genel Komutanlığı, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçilenlere ilişkin bilgileri paylaştı.
Paylaşımda, "Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İyilik yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı!
- 14 Şubat en güzel Sevgililer Günü mesajları ve sözleri!
- Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri'ne büyük saygısızlık!
- Ehliyetsiz sürücüden polise ilginç yanıt!
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı
- Arkasına sakladığı tabancayı çıkardı ve...
- İdlib'de insanlık dramı!
- Adana’da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi
- Bir çığ haberi de Kayseri'den
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm canlı izle! – ATV
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?