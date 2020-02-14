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Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan görüntüler paylaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU'NDAN FLAŞ GÖRÜNTÜLER

, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “ ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

, resmi Twitter hesabı üzerinden Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçilenlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Paylaşımda, " ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan görüntüler paylaştı JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 'KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU’NDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

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