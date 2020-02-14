Sinir krizi geçiren vatandaş ortalığı birbirine kattı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, sinir krizi geçirip kendini eve kilitledi. Eve girmek isteyenlere direnen şahıs, balkona çıkarak kimsenin içeriye girmesine izin vermedi. Sinir krizi geçiren şahıs, balkondan sokağa eşyalar fırlatarak ortalığı birbirine kattı.
Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine ikamet ettiği apartmanın 3'ncü katındaki balkonundan evdeki eşyaları fırlattı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süre Ş.M.'yi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de şahsın kendisini atma ihtimaline karşı sokakta hava yastığı açtı.
Ş.M., Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iknası sonrasında kendisini kilitlediği evden çıktı. İkna edilen şahıs polis otosuyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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