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Sinir krizi geçiren vatandaş ortalığı birbirine kattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
SİNİR KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, sinir krizi geçirip kendini eve kilitledi. Eve girmek isteyenlere direnen şahıs, balkona çıkarak kimsenin içeriye girmesine izin vermedi. Sinir krizi geçiren şahıs, balkondan sokağa eşyalar fırlatarak ortalığı birbirine kattı.

Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine ikamet ettiği apartmanın 3'ncü katındaki balkonundan evdeki eşyaları fırlattı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süre Ş.M.'yi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de şahsın kendisini atma ihtimaline karşı sokakta hava yastığı açtı.

Ş.M., Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iknası sonrasında kendisini kilitlediği evden çıktı. İkna edilen şahıs polis otosuyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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