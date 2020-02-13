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Kayseri’de çığ düştü, ulaşım aksadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BİR ÇIĞ HABERİ DE KAYSERİ'DEN

Son dakika... ’nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında Bostanlı mevkiinde anayola çığ düşmesi yol gidiş geliş yönünde kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte ve UMKE ekipleri de sevk edildi.

ÇIĞ ALTINDA KALAN YOK
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.

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Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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