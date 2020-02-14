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Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; 'nde 3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Sabah saat 05.50'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi olduğu açıklandı.

'nde 3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Sabah saat 05.50'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre, 3.0 büyüklüğündeki deprem, 11.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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