12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İdil'de hastanede yangın çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
İDİL'DE HASTANEDE YANGIN ÇIKTI!

Son dakika haberine göre; 'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında saat 07.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN