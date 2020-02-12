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Son dakika: Kastamonu'da eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
O İLİMİZDE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Son dakika haberine göre; 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde edilmişti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde edilmişti.

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