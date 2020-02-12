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Sahil Güvenliğin "Barut"u uyuşturucuya geçit vermiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
BARUT UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında eğitmeni Uzman Çavuş ile her gün rutin eğitimlerini sürdüren , denizlerde katıldığı operasyonlarda üstün başarı gösteriyor.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında eğitmeni Uzman Çavuş ile her gün rutin eğitimlerini sürdüren , denizlerde katıldığı operasyonlarda üstün başarı gösteriyor.

Zehir tacirlerinin denediği her türlü yöntemi keskin koku alma yeteneğiyle bozan "Barut", 7 yılda 95 operasyona katıldı ve 11 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol üstendi.

Uzman Çavuş Muhammet Arıkan yaptığı açıklamda, "Barut artık benim bir parçam gibi. Onunla görev yapmak kesinlikle bir ayrıcalık" şeklinde konuştu.

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