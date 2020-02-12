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Son dakika: Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı! Bolu'daki kar yağışında son durum ne?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
BOLU DAĞI'NDA ETKİLİ KAR YAĞIŞI!

Son dakika haberi... D-100 kara yolunun kesiminde kar etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer bir metrenin üzerinde olduğu bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Son dakika haberi... D-100 kara yolunun kesiminde kar etkili oluyor. Kar yağışı özellikle kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla devam ediyor.

BOLU'DAKİ KAR YAĞIŞINDA SON DURUM NE?

Kar kalınlığının yer yer bir metrenin üzerinde olduğu bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Trafik akışının normal seyrinde ilerlediği bölgede, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun kesiminde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, Bolu kent merkezinde ise aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

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