Son dakika: Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı! Bolu'daki kar yağışında son durum ne?
Son dakika haberi... D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer bir metrenin üzerinde olduğu bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.
Son dakika haberi... D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor. Kar yağışı özellikle kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla devam ediyor.
BOLU'DAKİ KAR YAĞIŞINDA SON DURUM NE?
Kar kalınlığının yer yer bir metrenin üzerinde olduğu bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.
Trafik akışının normal seyrinde ilerlediği bölgede, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, Bolu kent merkezinde ise aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- O ilimizde eğitime kar engeli!
- Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar
- Depremler sonrası vatandaşın tercihi az katlı ev oldu!
- Ağrı'dan deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak
- "Barut" uyuşturucuya geçit vermiyor
- Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!
- İdil'de hastanede yangın çıktı!
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan kritik açıklama
- Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme!
- İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 8844 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı!
- EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?
- Gümüşhane kar tatili var mı? 12 Şubat Gümüşhane yarın okullar tatil mi? Gümüşhane Valilik MEB açıklamaları…
- Kırşehir Bolu 12 Şubat kar tatili oldu mu? Kırşehir Bolu’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Amasya’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Amasya kar tatili açıklaması geldi mi?
- 12 Şubat Erzurum kar tatili oldu mu? Erzurum’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Fenerbahçe Kırklarelispor canlı izle! | Video
- EDHO 156. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz izle! | ATV
- 12 Şubat Sivas kar tatili var mı? Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika tatil…
- 12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Kayseri’de 12 Şubat yarın okullar tatil mi? Kayser kar tatili haberi geldi mi? Kayseri Valiliği MEB…