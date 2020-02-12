12 Şubat 2020, Çarşamba
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Müge Anlı 12 Şubat canlı yayın izle! Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı 12 Şubat programı canlı yayın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
MÜGE ANLI 12 ŞUBAT CANLI YAYIN İZLE

ile Tatlı Sert programının 12 Şubat'taki yeni bölümünü izlemek için haberdeki linki tıklamanız yeterli olacaktır. 12 yıldır ATV ekranlarında gerçeklerin peşinde koşan Müge Anlı, yine bir kayıp peşine düştü. canlı yayını ile dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa civarında altın bulma vaadiyle insanları dolandıran çeteyi çökerten Müge Anlı, şimdi de kayıpların peşine düştü. Cinayet mi var yoksa kayboldu mu?

12 Şubat canlı yayınını izlemek için haberimizdeki linki tıklamanız yeterli olacaktır.

ATV ekranlarının rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 12 Şubat canlı yayınında Remziye Hanım'ın hiç görmediği oğlunun bulunduğu da açıkladı.

Remziye Hanım'ın yıllar sonra bulunan oğlu, "Beni evlatlık verip nasıl bir başkasını evlatlık aldılar" dedi.

MÜGE ANLI 12 ŞUBAT CANLI İZLE

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