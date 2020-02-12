İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
İstanbul Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.
ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR
Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Fotoğrafa bakınca şok oldu! Meğer görüntüdeki...
- Ağrı'dan deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak
- Kan donduran olay! Erkek arkadaşı var diye kızını öldürecekti!
- Depremler sonrası vatandaşın tercihi az katlı ev oldu!
- Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!
- O ilimizde eğitime kar engeli!
- Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme!
- İdil'de hastanede yangın çıktı!
- "Barut" uyuşturucuya geçit vermiyor
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan kritik açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 8844 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı!
- EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?
- Gümüşhane kar tatili var mı? 12 Şubat Gümüşhane yarın okullar tatil mi? Gümüşhane Valilik MEB açıklamaları…
- Kırşehir Bolu 12 Şubat kar tatili oldu mu? Kırşehir Bolu’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Amasya’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Amasya kar tatili açıklaması geldi mi?
- 12 Şubat Erzurum kar tatili oldu mu? Erzurum’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Fenerbahçe Kırklarelispor canlı izle! | Video
- EDHO 156. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz izle! | ATV
- 12 Şubat Sivas kar tatili var mı? Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika tatil…
- 12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Kayseri’de 12 Şubat yarın okullar tatil mi? Kayser kar tatili haberi geldi mi? Kayseri Valiliği MEB…
- TEB’den 2500 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?