12 Şubat 2020, Çarşamba
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.


ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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