12 Şubat 2020, Çarşamba
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Enerji verimliliği hizmetleri hakkındaki 3 tebliği yürürlükten kaldıran , önemli açıklamalarda buluındu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

, enerji verimliliği hizmetleri hakkındaki 3 tebliği yürürlükten kaldırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ", "Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ" ve "Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ" bugünden geçerli olarak yürürlükten kaldırıldı.

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