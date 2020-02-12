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Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! Son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

Merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Dün geceden itibaren de Elazığ'da 3 şiddetinin altında 15 deprem meydana geldiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.35'de merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bugüne kadar 25'i 4'den büyük 2 bin 400'den fazla artçı sarsıntı olmuştu. Dün geceden itibaren de 'da 3 şiddetinin altında 15 deprem meydana geldiği öğrenildi.

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