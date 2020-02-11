Son dakika: Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Son dakika haberi... Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü. Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalara başladı.
Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü.
Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.
Yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirten Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.
Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sa��lık ekipleri çalışmalara başladı.
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