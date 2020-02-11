11 Şubat 2020, Salı
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Kayseri'de korkutan yangın! Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020
KAYSERİ'DE KORKUTAN YANGIN!

'de, 'nde () masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple meydana gelen patlamanın ardından çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi 15'inci Cadde'de bulunan masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, işçiler mesaisini tamamlayıp işten çıktıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle fabrikada patlama yaşandı. Ardından fabrika içinde bulunan masa ve sandalyeler yanmaya başladı.

Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri fabrikaya yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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