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Balıkesir'de polis ile tartışan sürücü: "Seninle çok pis uğraşacağım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
SENİNLE ÇOK PİS UĞRAŞACAĞIM

’in en işlek caddelerinden birisi olan üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen kadın, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı.

'in merkez Karesi ilçesinin yoğun caddelerinden birisi olan 'nde ikinci sıra park tartışması yaşandı. İkinci sıraya park eden bir aracın sürücüsü polis ile tartıştı.

Uzun süre durmadığını söyleyen kadın sürücü babası ile telefonla görüşerek içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdi. Polisin uzaktan kendisini gördüğünü ve ceza yazdığını iddia eden araç sürücüsü, daha sonra polisin hatalı parktan dolayı hazırladığı ceza makbuzunu reddetti.

Balıkesir'de polis ile tartışan sürücü: Seninle çok pis uğraşacağım BALIKESİR'DE POLİS İLE TARTIŞAN SÜRÜCÜ: "SENİNLE ÇOK PİS UĞRAŞACAĞIM"

"CİNAYET Mİ VAR?"

Makbuza imza atmak istemeyen kadın kendini görüntüleyen gazetecilere de "Cinayet mi var? Onu mu çekiyorsunuz? Çok komiksiniz gerçekten" dedi.

"SENİNLE ÇOK PİS UĞRAŞACAĞIM"

Ceza makbuzunu teslim alan sürücü, polis ile tartışmasını sürdürerek "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı.

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