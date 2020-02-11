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Kayseri'de son dakika operasyonu: 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020
4 DEAŞ'LI TERÖRİST O İLDE YAKALANDI

Son dakika: 'de terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu dört şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sabah saatlerinde 'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Son dakika: Kayseri'de PKK'ya operasyon SON DAKİKA: KAYSERİ'DE PKK'YA OPERASYON

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