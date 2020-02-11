Son dakika: Kayseri'de PKK'ya operasyon
Giriş Tarihi: 11.02.2020
Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar işlemler için emniyete götürülürdü.SON DAKİKA HABERİ: PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Züveyr A. ile Alı A. yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar işlemler için emniyete götürülürdü.
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