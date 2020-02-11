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Son dakika: Kayseri'de PKK'ya operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020
KAYSERİ'DE PKK'YA OPERASYON

Son dakika haberi: 'de terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar işlemler için emniyete götürülürdü.

SON DAKİKA HABERİ: /KCK-PYD/YPG terör örgütün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Züveyr A. ile Alı A. yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar işlemler için emniyete götürülürdü.

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