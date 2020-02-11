SON DAKİKA: Sancaktepe'de 3 katlı binada yangın çıktı
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'un Sancaktepe ilçesinin Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yoğun çalışma sonrası söndürüldü.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinin Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, çatı katındaki ev kullanılamaz hale geldi.
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