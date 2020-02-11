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Malatya'da kepçe operatörün Kur'an-ı Kerim hassasiyeti büyük takdir topladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020
KUR'AN-I KERİM HASSASİYETİ BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

'da, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

'da, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Battalgazi ilçesi Caddesi üzerinde bulunan binaların yıkımı esnasında duygulandıran bir olay yaşandı. Kepçe operatörünün Kur'an-ı Kerim hassasiyeti dikkat çekti.

KUR'AN-I KERİM NÜSHALARINI FARK ETTİ
Geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde üç binada yıkım çalışmalarına başlanırken bir binanın yıkım çalışmaları esnasında, kepçe operatörü İsmail Aktu enkaz içerisinde Kur'an-ı Kerim nüshalarını fark etti.

TAKTİR TOPLADI
Aktu'nun kontak kapatarak enkaz içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra çalışmalara devam etmesi yıkım işlemlerini uzaktan takip eden vatandaşların takdirini topladı.

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