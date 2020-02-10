10 Şubat 2020, Pazartesi
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Son dakika: Ordu'da eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Son dakika haberi... Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Öte yandan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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