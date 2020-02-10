10 Şubat 2020, Pazartesi
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Afyonkarahisar’da tarihi Tevrat ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
TARİHİ TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda niteliği taşıyan kitabı ile birlikte 6 şüpheli yakalandı.

'da, jandarma komutanlığı görevlilerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; ve üzerinde çeşitli yazılar olan, yazılı şerit şeklinde malzemeler ele geçirildi. tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İ.G. isimli şüpheli şahıs, takibe alınmış ve İhsaniye İlçesi Gazlıgöl mevkiinde tesis edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında 06 HA..plakalı ve 03 BA..plakalı araçlar durdurularak S.T., Y.E., M.Y., M.K., F.Ç. ve İ.G. isimli şüpheli şahıslar yakalanmış, şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde üç adet Tevrat Kitabı, üç adet yazılı şerit olmak üzere toplamda altı parça ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, adli makamlara sevk edilmiştir."



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