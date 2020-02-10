Son dakika: İstanbul'da flaş organ ticareti operasyonu!
SON DAKİKA: Bulgar vatandaşlarını, sahte belgelerle eş ya da kardeş olarak gösterip organ nakli yaptıran zanlı gözaltına alındı. Bulgaristan emniyetinin uyarısı üzerine 6 kişi yakalandı, 1 kişiyse gerçek kimliği tespit edilemeden Türkiye'den çıkış yaptı.İstanbul'da Bulgaristan uyruklu kişilerin özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırdıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan emniyet birimlerince Bulgar vatandaşlarının İstanbul'daki özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırdıklarını bildirmeleri üzerine çalışma başlattı.
POLİSTEN SIKI TAKİP!
Polis, İstanbul'da ve Bulgaristan Sofya'da da kliniği bulunan özel bir hastanede sigortalı olarak çalışan Türk vatandaşı F.Ö. (55) isimli kadını takibe aldı.
Şüpheli F.Ö'nün Bulgaristan vatandaşı olan ve organ nakline ihtiyacı olan alıcıları Bulgaristan'daki klinik vasıtasıyla İstanbul'daki hastanenin organ nakli birimine yönlendirdiği, daha sonra organ nakline ihtiyacı olan hastanın önceden tanımadığı ve aralarında hiçbir tanışıklık ve akrabalık bağı olmayan ancak organ nakli için kan grubu ve diğer şartları uygun olan bir vericiyi temin ettiği ortaya çıktı.
Zanlının, alıcı ve vericileri eş ya da kardeş gibi gösteren sahte belgelerle Etik Komisyonu Kuruluna göndermeden ilgili mevzuat gereği direkt nakil yaptırmaya çalıştığı tespit edildi.
SINIR KAPISINDA YAKAYI ELE VERDİ
Ekipler, 1 Şubat'ta böbrek alıcısı K.L.D.(37) ile böbrek bağışçısı K.L.D'yi (41) kardeş göstererek böbrek nakli yaptırmak için getirdiği belirlenen F.Ö'yü hastanede yakaladı.
Bulgaristan vatandaşları K.L.D. (37) ve yanlarında bulunan T.G.P.(29), A.G.P.(31) ve A.S.M.(38) yurttan kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısında yakalandı.
ORGAN NAKLİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ!
Şüphelilere aracılık yaptığı tespit edilen F.Ö'nün eşi M.Ö. de gözaltına alınırken, F.Ö'nün daha önce 2 farklı olayda kişileri akraba göstererek böbrek nakli yaptırdığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen ve üzerlerinde 17 bin 130 avro ele geçirilen şüphelilerden F.Ö, M.Ö, T.G.P, A.G.P ve A.S.M. tutuklanırken böbrek alıcısı K.L.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada gerçek ismi Z.Y.I. olduğu anlaşılan bağışçı K.L.D'nin (41) gerçek kimliği tespit edilemeden Türkiye'den kaçtığı belirlendi.
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