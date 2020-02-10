10 Şubat 2020, Pazartesi
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Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, 'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta , 'nun güneydoğusu ile , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu 'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile 'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

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