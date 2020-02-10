Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
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