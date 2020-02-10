Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bedava olacak...
Milli Eğitim Bakanlığı şu anda taşımalı eğitimdeki öğrencileri kapsayan ücretsiz okul yemeğini yurt genelinde 18.5 milyon öğrenciye vermeye hazırlanıyor. Ücretsiz okul yemeği programının kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.
TBMM Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu'nda çocuklarda karşılaşılan obeziteye ilişkin istatistikler değerlendirilirken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, okul yemeği programının okullarda ivedilikle başlatılması gerektiğini kaydetti. ABD'de 1946'dan beri okul yemeği programı uygulandığını ve geçen yıl 30 milyon çocuğun bu hizmetten yararlandığını dile getiren Yardım, "Hatta Amerikalılar, kahvaltı programına ve okullar kapanınca aç kalan çocuklar var diye yaz okulu yemeği programlarına başladılar" dedi. İngiltere'nin de 1920'den beri okul yemeği verdiğini anımsatan Yardım, AB'deki tek tedrisatı olan ülkelerde okul yemeği programı olduğunu kaydetti.
'FİZİBİLİTESİNİ YAPTIK'
Milliyet'in haberine göre; Nazan Yardım "Bizim memleketimizde hem obez hem de yetersiz beslenen çocuklar var. Sağlık Bakanlığı en azından ilkokul çocukları için üç kap yemeğin analizini de, fizibilite çalışmasını da yaptı. Ne kadar para gerektiğini Maliye Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı'mızla da paylaştık ve Cumhurbaşkanlığının stratejik planında okul yemeği programı, kalkınma planında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ilgili stratejik işler içerisinde yer aldı" dedi.
ÜÇ ÇEŞİT YEMEK
Okul yemeği programının çocuklarda obezitenin engellenmesinde kritik etki yaratacağına değinen Yardım, okul yemeği programında üç çeşit yemeğe göre planlama yapıldığını belirterek şöyle devam etti: "Eğer Maliye Bakanlığı'nın ve devletimizin gücü yetiyorsa bütün ülke için olmalı, çünkü Batı'da da obezite var biliyorsunuz, bu çocukların sağlıklı beslenmesi için. Çocuklar için bir çorba, bir ana yemek ve bir meyve, bir süt, bir ayran dönüşümlü yeterli, bizim sofralar gibi dört çeşit olması gerekmiyor. 6 milyon çocuk ilkokulda, 11 milyon çocuk da ortaokul, lise, yaklaşık 18 milyonluk bir çocuk grubumuz var. İlkokul öncesine ve
6 milyona güç yetiyorsa tamam ama yetmiyorsa önerimiz; fakir çocukların desteklenmesi. Belki bütçeye göre öncelikli bölge de seçilebilir."
HAFTADA 3 GÜN SÜT DAĞITILDI
Okul sütü programı ile ilkokullarda ve anaokullarında altı milyon öğrenciye haftada üç gün süt dağıtıldı. Okullarda kuru üzüm dağıtımı programı ile yaklaşık 6 milyon öğrenciye salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün 25'er gramlık paketler halinde kuru üzüm dağıtıldı.
MEB: TEDRİCİ BİR GEÇİŞ OLACAK
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, taşımalı eğitimde okul yemeği uygulaması yapıldığını, bunun Türkiye geneline kademeli yaygınlaştırılacağını vurguladı. 2020-2021 döneminde uygulamanın hayata geçirilmesi için planlama yapıldığını açıklayan Çolak şunları kaydetti: "18.5 milyon öğrencimiz var. Bunlardan 1 milyon 250 bini taşıma kapsamındaki öğrenciler. Onlara zaten yemek veriyoruz, dört çeşit olmak üzere, önemli bir olgunluğa da ulaştı bu. Bunun dışında yemek yemeyen öğrencilerimizin de, Okul Yemeği Programı kapsamında tedrici bir geçiş söz konusu olacak; o da bu yılki bütçeyle ilgili bir sorun çözülürse inşallah bu yıl 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi'ne yetişecek."
1.2 MİLYON ÖĞRENCİNİN YEMEĞİ 1 MİLYAR TL
Bakanlık verilerine göre, taşımalı eğitim hizmetlerinden geçen yıl toplam 1 milyon 209 bin 621 öğrenci faydalandı. MEB bütçesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan taşıma ve öğle yemeği hizmetleri için toplam 4 milyar 514 milyon TL kaynak ayrıldı. Sadece öğrencilerin yemek masrafı 1 milyar TL olarak hesaplanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
- Minibüsün içinde yaktıkları piknik tüpü alev aldı
- İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den çığ uyarısı
- Giresun'da eğitime kar engeli
- Bitlis'te eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
- Emniyetten duygulandıran 'bayrak' videosu paylaşımı
- Maden suyu zararlı mı?
- D-100 karayolunda trafiğe kar engeli
- Vatandaşlara uyarı geldi! "Cumhurbaşkanlığı forsuyla..."
- İstanbul'da hava sıcaklığı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?