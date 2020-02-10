Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul'a kar yağacak mı? | 10 Şubat 2020 hava durumu
10 Şubat 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Artvin, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Artvin, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -11°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -9°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam ve gece saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -5°C, 2°C
Çok bulutlu ve bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI -5°C, 0°C
Çok bulutlu ve bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -11°C, -6°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -6°C, 2°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KASTAMONU -7°C, 2°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ZONGULDAK 0°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -5°C, -1°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN -3°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
TOKAT -10°C, -4°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON -4°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -25°C, -12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -9°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -15°C, -8°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -6°C, 0°C
Parçalı bulutlu
SİİRT -8°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA -5°C, 2°C
Parçalı bulutlu
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