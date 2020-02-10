10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
EĞLENCE KABUSA DÖNDÜ! HER ANI KAMERADA...

’da kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti. 3 genç bir naylon ile yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girdi.

Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti GİRESUN’DA MAHALLE ARASINDA POŞETLE KAYAK KEYFİ KAZAYLA BİTTİ

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada bir kişi yaralanırken diğer iki kişi ise kazadan yarasız kurtuldu. Yaralı gence 112 Sağlık ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tehlikeli eğlence arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN