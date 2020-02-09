Vatandaşlara uyarı geldi! "Cumhurbaşkanlığı forsuyla" kredi kartı dolandırıcılığına dikkat...
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketiciyi istismar etmek isteyen belli bir kesimin, popüler sosyal medya platformlarında Cumurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların logosunu kullanarak "kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi reklam verdiğini belirterek, bu tür reklamların ortak amacının, tüketicilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirmek olduğunu söyledi.Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA'ya yaptığı açıklamada, son zamanlarda kendilerine gelen şikayetlerin daha çok sosyal medya platformlarındaki reklamlar aracılığıyla yapılan alışverişlerden kaynaklandığını söyledi.
Koçal, tüketiciyi istismar etmek isteyen belli bir kesimin Cumurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların logosunu kullanarak "Kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi reklam verdiğini belirterek, "Logolarla inandırıcılığını artırmak isteyen dolandırıcıların tuzağına düşen tüketicilerimiz, hemen linke tıklayarak yıllık aidatını alabilmek için kredi kartı bilgileriyle formu dolduruyor. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür reklamların ortak amacı, tüketicilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirmek." diye konuştu.
Hiçbir bankanın kredi kartı yıllık aidatını müşterilere iade etmek için sosyal medyaya reklam vermeyeceğine dikkati çeken Koçal, bankaların, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un "kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır" maddesinden dolayı tüketicilere aidatsız kart seçeneği sunması gerektiğini belirtti.
Bankaların, tüketicilere ücretsiz kart seçeneğini sunmadığını ya da talep eden tüketiciyi vazgeçirmek adına taksitlendirme ve puan kazanma gibi özelliklerden yoksun bırakan kartlar önerdiğini anlatan Koçal, şöyle konuştu:
"Kart aidatı ödemek istemeyen tüketicilerin, hesaplarının bulunduğu bankanın şubelerine giderek aidatsız kart taleplerini yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Yazılı başvurunun suretini saklamalarını tavsiye ediyorum. Eğer banka, tüketiciye aidatsız kart vermeyerek kart aidatını talep etmeye devam ediyorsa aidatsız kart talep tarihinden itibaren hesap özetine yansıyan aidat tutarının iptali için tüketici hakem heyetlerine müracaat edilebilir."
"KOPYA WEB SİTELERİYLE TÜKETİCİLER DOLANDIRILIYOR"
Aziz Koçal, kurumsal firmaların markaları adına açılan sosyal medya hesaplarına dikkati çekerek, dolandırıcıların yine bu hesaplardan verdikleri reklamlarla tüketiciyi aldatıp haksız kazanç sağladığını söyledi.
Kurumsal firmaların online satış gerçekleştirdikleri web siteleri olduğunu belirten Koçal, şunları kaydetti:
"Şirketler zaten satışlarını bu siteler üzerinden yapıyor. Firmalar, sosyal medyaya reklam verse de direkt satış kanalı olarak bu platformu kullanmıyor. Sahte hesap açan kimseler ise ya direkt sosyal medya üzerinden satış yapıyor ya da firmanın orijinal web sayfasının kopyasını oluşturarak ürünü sanki gerçekmiş gibi satıyor. Kopya web sitesi çok daha tehlikeli. Çünkü bu insanların amacı, kredi kartı bilgilerini ele geçirmek. Sosyal medyadaki reklama aldanan tüketicilerimiz ise sipariş veriyor, ödemeyi de havale ya da EFT ile gerçekleştiriyor. Ürün geldiğinde anlıyor ki dolandırılmış. Çünkü gelen ürün çaputtan ibaret oluyor. Tüketici bunu hakem heyetine dahi götürse bir sonuç alamıyor. Çünkü satıcı tarafında bir muhatap bulunamıyor."
Tüketicilerin ürünün imalatçısı veya satıcısının gerçek web sitesinden alışveriş yapmasının önemine işaret eden Koçal, tüketicilere, alışveriş yaptıkları web sitelerinin güvenliğini araştırmalarını tavsiye etti.
Koçal, son günlerde tüketicilerin sosyal medyadaki arkadaşlarından gelen mesajlarla aldatıldığını belirterek, "Gerçek hayatta arkadaşınız olan biri, sizden Facebook ya da Instagram'dan hediye çeki aldatmacasıyla telefon numaranızı istiyor ya da kontör veya para istiyorsa lütfen, öncelikle arkadaşınızı arayıp teyit edin. Muhtemelen arkadaşınızın hesabı kötü niyetli kimseler tarafından ele geçirilmiştir. Tüketicilerimize sosyal medyada çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Emeksiz para kazanmak isteyen dolandırıcıların sosyal medyayı aracı olarak kullandığını aktaran Koçal, bu mecraların etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Genç kadının kolundan çıkanlar şoke etti
- Meteoroloji'den kritik uyarı!
- Vahşet! Oğlunun bıçakladığı baba öldü
- Suya düşen otomobil buz tuttu
- O ilimizde eğitime kar engeli
- Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp...
- İstanbul'da korkutan yangın
- İzmir'de dehşet! Babasını kalbinden bıçakladı
- En garip yemek pişirme yöntemi! Hindistan cevizinin içinde...
- Sokaklar buz pistine döndü! Dehşet anları kamerada
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?
- Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?
- Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?
- 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar?
- Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini verir?
- Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?
- Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti | FB Alanya özet goller ve penaltı yorumu!
- Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı ne dedi?
- 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Sevgililer Günü sürprizleri! İşte, A101 aktüel katalog…
- Fenerbahçe Alanyaspor | CANLI
- Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı! Burhan Felek kimdir?
- Sigara fiyatlarına 6 TL zam iddiası… 8 Şubat sigara fiyat listesi! Sigaraya zam gelecek mi?