Bitlis'te eğitime kar engeli! 10 Şubat 2020 Pazartesi il genelinde okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre; Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın (10 Şubat 2020 Pazartesi) tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın (10 Şubat 2020 Pazartesi) eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi. AA

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