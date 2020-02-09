09 Şubat 2020, Pazar
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Bitlis'te eğitime kar engeli! 10 Şubat 2020 Pazartesi il genelinde okullar tatil edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ! OKULLAR TATİL EDİLDİ

Son dakika haberine göre; merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın (10 Şubat 2020 Pazartesi) tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın (10 Şubat 2020 Pazartesi) eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi. AA

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