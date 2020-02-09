Son dakika: Van'da okullara bir gün kar tatili
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
DOĞU'DAKİ 4 İLDE 2 BİN 7 YERLEŞİM BİRİMİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 2 bin 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kar ve tipi nedeniyle Edremit, Gürpınar, Çatak, Muradiye Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerindeki tüm mahallelerin yolu kapandı. Kentin tamamında etkili olan kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık bin personel ve 250 araçtan oluşan kar timleri, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Halil İbrahim Ateş, kent ulaşımında sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan dikkatli olmalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.
Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 326 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri 101 köy ile 225 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentte belediye ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
MUŞ
Muş'ta 2 günden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 316 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Muş Belediyesi ekipleri de olası kazaları önlemek amacıyla kaldırımlarda ve ana caddelerde biriken karları temizledi.
BİTLİS
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde 600 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.
Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.
Tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte vatandaşlar, evlerin çevresini ve kar altında kalan araçlarını temizlemek için çaba gösterdi. Belediye ve kara yolları ekipleri ulaşımda aksamaları yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.
METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ VE ŞİDDETİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması beklenen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 9, Hakkari ve Muş'ta 7, Van'da 5 derece olması öngörülüyor.
Bölge genelinde kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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