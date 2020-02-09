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Meteoroloji'den kritik uyarılar! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 9 Şubat Pazar hava durumu tahminleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!

'den son dakika uyarıları... 'da hava bugün nasıl olacak? ve 'da hava nasıl? Kar yağışı var mı? tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , 'nun kuzey ve doğusu, 'nun güneydoğusu ile , , , , , ve çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 9 Şubat Pazar yurtta ...

'den son dakika uyarıları... 'da hava bugün nasıl olacak? ve 'da hava nasıl? Kar yağışı var mı? tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , 'nun kuzey ve doğusu, 'nun güneydoğusu ile , , , , , ve çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 9 Şubat Pazar yurtta ...

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