Son dakika haberi: Giresun'da eğitime kar engeli! 10 Şubat 2020 Pazartesi günü okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 09.02.2020
Son dakika haberine göre; Giresun’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar 10 Şubat 2020 Pazartesi günü tatil edildi.
Giresun'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar 10 Şubat 2020 Pazartesi günü tatil edildi.
GİRESUN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.
GİRESUN'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
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