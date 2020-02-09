09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika haberi: Giresun'da eğitime kar engeli! 10 Şubat 2020 Pazartesi günü okullar tatil edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2020
GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Son dakika haberine göre; ’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar 10 Şubat 2020 Pazartesi günü tatil edildi.

'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar 10 Şubat 2020 Pazartesi günü tatil edildi.

GİRESUN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

GİRESUN'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN