Sokak ortasında terör estiren kızlarla ilgili karar!
Denizli'de iki küçük kız çocuğunu sokak ortasında dövüp, saçlarından yerlerde sürükleyen 3 genç kız bir kez daha gözaltına alındı. 'Kasten adam yaralama' suçundan tekrar mahkemeye sevk edilen genç kızlar yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızlardan birinin babasının ise olayı, "Alt tarafı bir iki kere kavga etmişler" diyerek savundu.
Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüp, saçlarından yerlerde sürükleyen 3 genç kız bir kez daha gözaltına alındı. Tekrar mahkemeye çıkartılan genç kızlar yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dayakçı kızlardan birinin babası ise olayı, "Çoluk çocuk kavgası, çocuklar arasında problem. Alt tarafı bir iki kere kavga etmişler" diyerek savundu.
OKULA YAKLAŞMAMA CEZASI ALDILAR
Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.'ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Dün haberin geniş bir kesimde yer almasının ardından görüntülerdeki kızlar gözaltına alındı. Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest kalırken, iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemenin itirazı üzerine bugün öğle saatlerinde ikinci kez gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tekrar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, S.S. isimli ortaokul öğrencisinin okuduğu okula yaklaşmama cezası da aldı.
"ALT TARAFI BİR KERE İKİ KERE KAVGA ETMİŞLER"
N.C. isimli şüphelinin babası M.C. ise olayı, "Çoluk çocuk kavgası yani bu. Hepimiz küçükken kavga şamata edebiliyoruz. Küçüklüğümüzde cahilliğimiz oluyor. İnan o dayak yiyen çocuğun ailesinden daha müşkül durumdayız şu anda. Bu çocuklar 12-13 yaşında. Çete kursa nasıl kuracak. Çoluk çocuk kavgası, kendi aralarında problem olmuş. Çocuk problemi yani sonuçta bunlar alt tarafı bir kere iki kere kavga etmişler" diye savundu.
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