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Marmaray'da ilginç anlar! Hırsız karga yaşlı kadını...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
MARMARAY'DA İLGİNÇ ANLAR!

Marmaray'da 'ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Marmaray'da bugün kadın bir yolcu 'ına para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı.

Marmaray'da ilginç anlar! Hırsız karga yaşlı kadını... MARMARAY'DA İLGİNÇ ANLAR! HIRSIZ KARGA YAŞLI KADINI...

Olayın şokuyla "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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