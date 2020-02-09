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İzmir'de vahşet! Oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
VAHŞET! OĞLUNUN BIÇAKLADIĞI BABA ÖLDÜ

'in Bornova ilçesinde oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen A.A, Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'taki evi yakmak istedi. Olaya müdahale eden A.A'nın babası Ali A. (58) ile oğlu arasında çıkan tartışmada A.A, babasını bıçakladı.

Bu sırada A.A, tartışmayı ayırmak isteyen kardeşi G.A'yı da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali A. ile G.A'yı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ali A, hastanede hayatını kaybetti. G.A'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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