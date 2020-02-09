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İzmir Bornova'da dehşet! Babasını kalbinden bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2020
İZMİR'DE DEHŞET! BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

’in Bornova ilçesinde alkol problemleri olduğu iddia edilen şahıs önce yaşadığı ikameti ateşe vermek istedi, ardından kendisine müdahale etmek isteyen babasını kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen A.A, Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'taki evi yakmak istedi. Olaya müdahale eden A.A'nın babası Ali A. (58) ile oğlu arasında çıkan tartışmada A.A, babasını bıçakladı.

Bu sırada A.A, tartışmayı ayırmak isteyen kardeşi G.A'yı da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali A. ile G.A'yı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ali A, hastanede hayatını kaybetti. G.A'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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