Harun Yıldız, kızı Şeyma'yı "Gezelim" diye kandırıp ölüme götürmüş

Okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızı Şeyma’yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim” diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Harun Yıldız, Şeyma’yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle öldürüp yol kenarına attı.

Ankara Çubuk'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız'ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.