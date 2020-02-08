08 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Harun Yıldız, kızı Şeyma'yı "Gezelim" diye kandırıp ölüme götürmüş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
BABASI ŞEYMA'YI BAKIN NASIL KANDIRMIŞ!

Okul çıkışına giden , kızı Şeyma’yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim” diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Harun Yıldız, Şeyma’yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle öldürüp yol kenarına attı.

'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız'ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN