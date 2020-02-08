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Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2020
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU

'ın ilçesinde içerisinde 3 kişi bulunan otomobil köprüden 'ne uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otomobil çevrilerek çıkartıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne giden Burak Söylemez (24) yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil, virajı alamayarak ilçe otogarı önündeki köprüden 'ne uçtu.

ARAÇ İÇİNE SIKIŞTILAR

Sürücü ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24) takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otomobil çevrilerek çıkartıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Burak Söylemez, buradaki ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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