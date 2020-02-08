Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde içerisinde 3 kişi bulunan otomobil köprüden İmbat Deresi'ne uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otomobil çevrilerek çıkartıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne giden Burak Söylemez (24) yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil, virajı alamayarak ilçe otogarı önündeki köprüden İmbat Deresi'ne uçtu.

ARAÇ İÇİNE SIKIŞTILAR

Sürücü ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24) takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otomobil çevrilerek çıkartıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Burak Söylemez, buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.