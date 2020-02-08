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Ankara'da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BABASINI ÖLDÜRDÜ

'da annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen , yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü. Evde bulunan M.Ü. isimli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bir apartmandaki evine iddiaya göre, alkollü olarak gelen Ü.(40) ile eşi S.Ü'nün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ü, eşini döverek silahla tehdit etmeye başladı.

SİLAHI ZORLA ALMAK İSTEDİ

O sırada tartışan ebeveynlerini ayırmak isteyen M.Ü, babasının elindeki silahı zorla almak istedi. Silahı almak için yaşanan arbede sırasında M.Ü, babasını başından vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hakan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan M.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Altındağ ilçesinde annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen , yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

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