Ankara'da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Ankara'da annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü. Evde bulunan M.Ü. isimli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bir apartmandaki evine iddiaya göre, alkollü olarak gelen Hakan Ü.(40) ile eşi S.Ü'nün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ü, eşini döverek silahla tehdit etmeye başladı.
SİLAHI ZORLA ALMAK İSTEDİ
O sırada tartışan ebeveynlerini ayırmak isteyen M.Ü, babasının elindeki silahı zorla almak istedi. Silahı almak için yaşanan arbede sırasında M.Ü, babasını başından vurdu.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hakan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan M.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Altındağ ilçesinde annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.
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