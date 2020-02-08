08 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
HAİN AKIN ÖZTÜRK'ÜN EMİR ASTSUBAYI TUTUKLANDI

'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 'ün FETÖ’den gözaltına alınan emir astsubayı Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Mehmet Serdar Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat'ta yakalanan Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı , Ankara 17. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı AKIN ÖZTÜRK'ÜN EN YAKININDAKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI
Muhalif gazetecilerden FETÖ-PKK taktiği: Yalan Terörü MUHALİF GAZETECİLERDEN FETÖ-PKK TAKTİĞİ: YALAN TERÖRÜ
CHP’li Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık FETÖ vurgunu CHP’Lİ YALOVA BELEDİYESİ'NDE 22 MİLYON LİRALIK FETÖ VURGUNU
'Siyasi ayak' propagandası yapanlara! İşte CHP’nin FETÖ arşivi 'SİYASİ AYAK' PROPAGANDASI YAPANLARA! İŞTE CHP’NİN FETÖ ARŞİVİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN