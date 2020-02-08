Algı operasyonu deşifre oldu! Gerçek ortaya çıktı...
Hatay Valiliği önünde kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada Adem Yarıcı'nın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Adem Yarıcı'nın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada olayı manipüle etmeye çalışan bazı gazeteler, Yarıcı'nın ekonomik nedenlerden dolayı kendini yaktığını yazarak algı operasyonuna girişti. Ancak yetkililerden alınan bilgilere göre Yarıcı'nın hem kendisinin hem de eşi ve çocuklarının devletten yardım aldığı öğrenildi.
Hatay Valiliği, dün sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayın ardından ise sosyal medyada ve bazı gazetelerde algı operasyonuna girişilerek Adem Yarıcı'nın ekonomik nedenlerden ötürü kendini yaktığı yazıldı. Ancak alınan bilgilere göre gerçek farklı çıktı.
KENDİSİ EŞİ VE ÇOCUKLARI İÇİN NAKDİ YARDIM
Yetkililerden edinilen bilgiye göre Adem Yarıcı'ya 17/03/2011 tarihinden 08/06/2018 tarihine kadar toplam 28.367,37 tl engelli aylığı yardımı yapıldığı, boşandığı eski eşi Bahar Çeviren'e ve çocukları Cebrail ve İsrafil Anıl Yarıcı için de 23/05/2011 tarihinden 24/01/2020 tarihine kadar toplam 4.955 TL sağlık ve eğitim yapıldığı öğrenildi.
Aileye ayrıca 22/02/2012 tarihinden 27/12/2019 tarihine kadar toplamda 10.764,99 TL nakdi ve ayni yardım yapıldığı, Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da 33.322,37 TL düzenli merkezi yardım ile birlikte 10.764,99 TL nakdi ve ayni yardım ile toplamda 44.087,36 TL yardım yapıldığı belirtildi.
İşte Yarıcı'nın aldığı yardımlardan bazıları:
HATAY VALİLİĞİ: DAHA ÖNCE DE KENDİNİ YAKMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTUR
Hatay Valiliği de Yarıcı için "Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."
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